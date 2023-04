Gros dérapage au PSG, le verdict est tombé

La rédaction

Le PSG est clairement rentré dans une zone de turbulences depuis le début de l'année. Huit défaites toutes compétitions confondues, éliminations en huitième de finale de la Coupe de France et de la Ligue des Champions et polémique autour de propos tenus par Christophe Galtier, le PSG a en plus été sanctionné par la Ligue de Football Professionnel (LFP) suite au craquage de plus de 300 engins pyrotechniques ainsi que du comportement de Luis Campos à la mi-temps de PSG-Lyon (0-1) envers le corps arbitral.

Mercredi s'est réunie la commission de discipline de la LFP pour juger des comportements repréhensibles ayant eu lieu en Ligue 1 et en Ligue 2 lors des précédents week-end. Le PSG aurait occupé une grande partie des discussions, puisque la commission a dû statuer de la sanction à donner à Luis Campos et à la tribune Auteuil lors du match face à l'Olympique Lyonnais il y a deux semaines (0-1).

La tribune Auteuil sanctionnée

Face à l'OL, la tribune Auteuil fêtait les 15 ans de la K-Soce Team, l'un des principaux groupes du Collectif Ultras Paris (CUP). Durant ce match, près de 300 engins pyrotechniques ont été utilisés. La LFP a alors condamné le virage Auteuil à un match à huis clos partiel face à Lens ce samedi et d'un huis clos total face à Lorient le 30 avril prochain.

Campos suspendu

Durant ce même match, Luis Campos n'aurait pas eu la meilleure attitude face au corps arbitral à la mi-temps. Le conseiller du football du PSG a lui été suspendu trois matchs dont deux avec sursis de banc de touche, vestiaire d'arbitres et fonctions officielles.