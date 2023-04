PSG : Au cœur d’un scandale, Galtier dégoupille

Thomas Bourseau

Protagoniste d’un rocambolesque feuilleton à nature raciste qui remonte à l’année dernière, Christophe Galtier serait dégoûté des accusations qui le visent et affirmerait que ce n’est pas l’entraîneur qu’il est qui est visé, mais son essence humaine.

Christophe Galtier est dans la tourmente. Non pas pour son bilan sportif avec le PSG, cette fois-ci, il s’agit d’un scandale raciste qui remonte à son passage à l’OGC Nice lors de l’exercice précédent. Galtier aurait, selon le mail de l’ex-directeur sportif du GYM Julien Fournier et divulgué par le journaliste Romain Molina mardi soir, demandé à ce qu’il y ait une refonte d’effectif conséquente, l’équipe niçoise comptant trop « de noirs et de musulmans » à son goût.

«C’est horrible, ce que Christophe et sa famille sont en train de vivre»

Christophe Galtier, par le biais de son avocat Me Olivier Martin, nie en bloc ces accusations et la stupéfaction aurait gagné le camp Galtier selon L’Equipe . Un proche de l’entraîneur du PSG a fait passer le message suivant au quotidien sportif. « C’est horrible, ce que Christophe et sa famille sont en train de vivre. Cela fait trente ans qu’il est dans le football. Et on jette son honneur en pâture. Quelle que soit la suite, cela va laisser des traces ».

«Ce n’est pas l’entraîneur qui est visé, mais l’homme»