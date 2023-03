Scandale au PSG : Il lâche une annonce ahurissante et se fait virer

Amadou Diawara

Suspecté d'avoir violé une jeune femme, Achraf Hakimi a été mis en examen par le parquet de Nanterre. Désireux de défendre la star du PSG, Oscar Renteria a créé la polémique malgré lui. Dans la foulée, le journaliste sportif colombien s'est fait virer par Caracol Radio.

Accusé de viol par une jeune femme, Achraf Hakimi a été mis en examen par le parquet de Nanterre. Ce qui n'a pas manqué de faire réagir Oscar Renteria, journaliste sportif colombien de Caracol Radio .

Hakimi mis en examen pour viol

En effet, Oscar Renteria a tenu à prendre la défense d'Achraf Hakimi. Toutefois, le journaliste sportif colombien s'est très mal exprimé, laissant clairement entendre que la plaignante était responsable de son présumé viol. Et sa sortie choc lui a couté cher, puisqu'Oscar Renteria s'est fait licencier par le média Caracol Radio . Malgré tout, Oscar Renteria campe sur ses positions et ne compte en aucun cas présenter ses excuses à la potentielle victime.

«Vas-y, mais tu sais quel risque tu cours»