Scandale au PSG, cette star de Galtier dénonce une fake news

Entre performances sportives décevantes et affaires extra-sportives, rien ne va plus pour Achraf Hakimi au PSG. Le latéral droit de 26 ans est notamment accusé de viol alors qu'il est en plein divorce. Cependant, les deux affaires ne seraient pas liées. Et concernant les accusations de viol, le clan de l'international marocain continue de crier à la fake news.

Sur le plan sportif, rien ne va plus pour Achraf Hakimi. En difficulté depuis son retour de la Coupe du monde, le joueur du PSG peine à retrouver son vrai niveau. Mais en privé, les choses ne vont pas mieux pour l’international marocain. Alors qu’il est en plein divorce, le latéral droit de 26 ans a été accusé de viol il y a quelques semaines. La justice n’a toujours pas rendu son verdict. Achraf Hakimi nage donc encore en plein scandale.

Hakimi traverse des mois mouvementés

Mais dans l’entourage d’Achraf Hakimi, on affirme que l’accusation de viol dont il fait l’objet n’a rien à voir avec son divorce avec Hiba Abouk comme le rapporte Le Parisien . Leur séparation serait actée depuis plusieurs mois. Les deux parties souhaiteraient néanmoins ne pas s’expliquer en public afin conserver une certaine intimité.

Il continue de clamer son innocence