Sauveur du PSG, Mbappé pousse un coup de gueule

Thibault Morlain

Ce mardi, sur la pelouse du Parc des Princes, le PSG a arraché le match nul face à Newcastle au bout du temps additionnel (1-1). Un résultat qui permet au club de la capitale de toujours croire à une qualification en huitièmes de finale de Ligue des Champions. Pour autant, après la rencontre, Kylian Mbappé est apparu quelque peu énervé.

A quelques minutes près, le PSG était victime d’un scénario catastrophe. Il aura fallu d’un penalty de Kylian Mbappé dans les arrêts de jeu pour que le club de la capitale reprenne son destin en mains pour la suite de la Ligue des Champions. Mais le PSG a longtemps galéré et a énormément raté devant les buts. De quoi agacer Mbappé.

« C'est frustrant »

Au coup de sifflet final, Kylian Mbappé s’est présenté au micro de Canal+ . Et le capitaine du PSG était remonté de la performance livrée par le club de la capitale : « C'est frustrant car on domine de bout en bout. Ils n'ont rien fait, on savait que c'était leur jeu de ne rien avoir. Il faut qu'on soit plus impliqués devant le but. On doit tuer le match et le gagner plus largement. Il faut rester sous pression car il y a un dernier match à gagner et on y va pour gagner ».

« On ne peut pas se permettre d'avoir autant d’occasions »