Rothen annonce la fin !

Jérôme Rothen avait des étoiles plein les yeux ces dernières heures. Resté très attaché au PSG, l'actuel membre de la Team RMC a savouré la victoire de son club de cœur en Ligue des champions. Invité à s'exprimer durant les célébrations au Parc des Princes, l'ancien joueur a glissé un petit tacle à l'OM, vainqueur de la compétition en 1993.

Pour Rothen, le débat est terminé

Aujourd’hui sur RMC, l’ancien international tricolore a rendu hommage à ce qu’il considère être la plus grande équipe française de l’histoire, devant l’OM de 1993. « Moi je vais vous dire : À jamais les premiers à avoir gagné deux coupes d’Europe. Et oui, on les éteint maintenant, c'est fini ! » a-t-il lâché.