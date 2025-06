Jérôme Rothen annonce déjà le prochain crack du PSG !

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Interrogé sur le renouveau du PSG, Jérôme Rothen a mis en avant certains joueurs, dont Senny Mayulu qu’il présente comme le prochain grand crack du club parisien. Il faut dire que le jeune milieu de terrain a marqué les esprits en inscrivant le cinquième but en finale de la Ligue des champions contre l’Inter Milan (5-0).

Bien que Désiré Doué soit le grand homme de la finale de la Ligue des champions contre l'Inter Milan (5-0) grâce à son doublé et sa passe décisive pour Achraf Hakimi, Senny Mayulu en est probablement le plus grand symbole. Pur produit du centre de formation du PSG, le jeune milieu de terrain a inscrit le dernier but du match et Jérôme Rothen lui prédit même une place importante la saison prochaine.