Riolo utilise l’OM pour fracasser le PSG

La rédaction

Vainqueur du PSG mercredi soir au Vélodrome, l’OM s’est délivré en réalisant une performance XXL. Les hommes d’Igor Tudor se sont jetés corps et âme dans la bataille face au rival parisien. À l’image du capitaine Valentin Rongier, les joueurs de l’OM, souvent en dessous ces dernières années par rapport aux joueurs parisiens, ont su inverser la tendance mercredi soir. C’est en tout cas ce que pense Daniel Riolo.

Plus de 11 ans que l’OM attendait ça. La dernière victoire des Marseillais face à leurs rivaux parisiens au Vélodrome datait de novembre 2011. Mercredi soir, les hommes d’Igor Tudor se sont (bien) battus face au PSG, et ont remporté la bataille, grâce à des joueurs combatifs et talentueux. Dans l’After Foot , Daniel Riolo est revenu sur cet écart de niveau des deux effectifs.

Le rapport de force s’est inversé selon Riolo

S’il y a encore quelques années le PSG pouvait se targuer d’avoir le meilleur effectif de France, ce n’est plus le cas désormais selon l’éditorialiste de chez RMC Sport : « Tu prends le match de ce soir... Il y a 10 ans, je disais qu’il n’y avait pas un Marseillais qui pouvait s’asseoir sur le banc du PSG. Ça agaçait les Marseillais, qui disaient qu’il y avait Payet. Ce soir, y’a pas un Parisien titulaire dans l’équipe de l’OM. Hakimi peut-être, si tu veux, Nuno Mendes ça dépend quel genre de défense tu as » .

« Pas un Parisien à la place d’un Marseillais »