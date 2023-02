Quand l’équipe de France troll le PSG

La rédaction

Le PSG s’est incliné mercredi soir au Vélodrome pour le compte du 1/8ème de finale de Coupe de France. L’OM a pris le meilleur sur les champions de France en gagnant la bataille physique notamment. L’occasion pour l’équipe de France de faire un subtil clin d’oeil à l’OM.

Mercredi soir, le PSG se déplaçait au Vélodrome pour se mesurer à l’OM dans le cadre du 1/8ème de finale de Coupe de France. Pour la première fois depuis une décennie, l’Olympique de Marseille s’est offert le Paris Saint-Germain à domicile grâce à des réalisations d’Alexis Sanchez et de Ruslan Malinovskyi. Résultat des courses, l’OM a pris le meilleur sur un PSG peu inspiré si l’on prend la globalité du match.

Trois internationaux de l’OM en vedette sur le Instagram de l’équipe de France

Sous les ordres d’Igor Tudor, le onze de départ de l’OM n’a pas déjoué et ne s’est pas dénaturé pour tenter de vaincre le PSG. Un pressing constant a été effectué par les joueurs phocéens et notamment Matteo Guendouzi, Jordan Veretout et Jonathan Clauss. L’occasion pour le compte Instagram de l’équipe de France de mettre en valeur ses trois internationaux.

«Un pressing de tous les instants»