Retour surprise au PSG, «impossible de refuser»

Né en 1983, Malik Rouag n’a jamais percé au PSG en tant que joueur. Son retour surprise en 2012, cette fois dans le staff du centre de formation, a marqué un tournant. L’ancien attaquant y a côtoyé plusieurs titis promis à un bel avenir, dont Kingsley Coman et Presnel Kimpembe, futurs internationaux français.

Le gros regret de Rouag

« À Paris, j'ai eu le tort de faire preuve de suffisance à des moments clés de mon cursus. J'associais mes progrès en m'appuyant sur mes acquis et à ma réussite devant le but. On oublie que la jeunesse pousse derrière et que l'on peut vite sortir du circuit si on se contente du minimum. Afin de m'aguerrir pour le plus haut niveau, le club m'a prêté en janvier 2004 au FC Gueugnon, en compagnie de mon coéquipier Hocine Ragued. Malheureusement pour nous, l'entraîneur à l'origine de notre venue s'est fait remercier trois jours après notre arrivée. Je n'ai finalement disputé aucun match avec l'équipe bourguignonne. Non conservé au Paris Saint-Germain, j'ai perdu confiance. J'ai eu du mal à retrouver un club et j'ai même laissé filer ma place en équipe d'Algérie Espoir » a déclaré Rouag au média du club.