Transfert de Barcola - PSG : Un gros chèque est lâché

Alors que le PSG et l’OL se sont affrontés toute la saison, Nasser Al-Khelaïfi et John Textor auraient noué un contact bien plus chaleureux récemment. Preuve de ce rapprochement : le président parisien aurait accepté d’éponger la dernière échéance du transfert de Bradley Barcola pour soulager le club lyonnais, relégué en Ligue 2 après son passage devant la DNCG.

Séisme dans le football français. La DNCG a annoncé la relégation administrative de l’OL en Ligue 2, malgré les tentatives désespérées du club pour redresser sa situation. John Textor, qui s’était montré confiant avant son audition, n’a pas su convaincre l’instance de la solidité financière du projet lyonnais. Même la vente de Rayan Cherki à Manchester City, censée ramener un gros chèque, n’aura pas suffi.

Le coup de pouce du PSG Le club a évidemment fait appel et espère encore être repêché. Mais le compte à rebours est lancé, et les marges de manœuvre sont étroites. D’ici la décision finale, John Textor va devoir activer tous ses réseaux pour sauver les meubles. Et dans cette galère, l’Américain peut compter sur un soutien totalement inattendu : celui de Nasser Al-Khelaïfi.