Retour de folie au PSG : La grosse bataille annoncée !

Entre Ousmane Dembélé, Désiré Doué, en passant par Marquinhos, le PSG peut compter sur plusieurs retours importants au sein de son effectif. En attendant ceux de Fabian Ruiz et de João Neves, Warren Zaïre-Emery et Senny Mayulu brillent dans l’entrejeu, ce qui va laisser place à une grosse concurrence au milieu selon Mohamed Sissoko.
Que de bonnes nouvelles pour le PSG. Auteur de deux victoires en deux matchs cette semaine, le club parisien peut compter sur de nombreux retours au sein de son effectif. S’il manque encore Fabian Ruiz et João Neves, Luis Enrique peut savourer en récupérant de nombreux joueurs importants, dont Ousmane Dembélé et Désiré Doué.
Le PSG armé au milieu de terrain
Mais le tacticien espagnol peut également se féliciter des montées en puissance de plusieurs joueurs au PSG. Senny Mayulu et surtout Warren Zaïre-Emery impressionnent depuis quelques matchs. Après avoir connu des mois compliqués, le numéro 33 est de retour au plus haut niveau. Désormais, va rapidement se poser la question de la concurrence dans l’entrejeu parisien pour Luis Enrique.
« Ça va être une concurrence rude »
Passé par le PSG entre 2011 et 2013, Mohamed Sissoko estime que cela est une bonne nouvelle pour le coach parisien. « Ça va être une concurrence rude, mais c’est le lot des grands clubs. Le retour de Neves va faire du bien car, pour moi, c’est un élément très important », confie l’ancien milieu défensif au Parisien.