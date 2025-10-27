Retour de folie au PSG : La grosse bataille annoncée !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Entre Ousmane Dembélé, Désiré Doué, en passant par Marquinhos, le PSG peut compter sur plusieurs retours importants au sein de son effectif. En attendant ceux de Fabian Ruiz et de João Neves, Warren Zaïre-Emery et Senny Mayulu brillent dans l’entrejeu, ce qui va laisser place à une grosse concurrence au milieu selon Mohamed Sissoko.

Que de bonnes nouvelles pour le PSG. Auteur de deux victoires en deux matchs cette semaine, le club parisien peut compter sur de nombreux retours au sein de son effectif. S’il manque encore Fabian Ruiz et João Neves, Luis Enrique peut savourer en récupérant de nombreux joueurs importants, dont Ousmane Dembélé et Désiré Doué.

Le PSG armé au milieu de terrain Mais le tacticien espagnol peut également se féliciter des montées en puissance de plusieurs joueurs au PSG. Senny Mayulu et surtout Warren Zaïre-Emery impressionnent depuis quelques matchs. Après avoir connu des mois compliqués, le numéro 33 est de retour au plus haut niveau. Désormais, va rapidement se poser la question de la concurrence dans l’entrejeu parisien pour Luis Enrique.