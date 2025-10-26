PSG : Deux gros renforts sont annoncés !

Après avoir été miné par les blessures en ce début de saison, le PSG a pu compter sur les retours de plusieurs éléments importants. Seuls Fabian Ruiz et João Neves manquent encore à l’appel. Cependant, les milieux de terrain parisiens pourraient très rapidement être de retour à la disposition de Luis Enrique.
Le PSG bientôt au complet ? Depuis le retour de la trêve internationale, le club de la capitale a pu enregistrer de gros retours au sein de son effectif. Miné par les blessures en ce début de saison, le club parisien a vu Bradley Barcola, Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué, Ousmane Dembélé, ou encore Marquinhos être récemment réintégrés.
Le PSG bientôt au complet
Ainsi, le PSG est quasiment au complet, et cela s’est vu dans les résultats. Cette semaine, les Parisiens ont balayé le Bayer Leverkusen en Ligue des Champions (2-7), puis le Stade Brestois en Ligue 1 (0-3). Cependant, Fabian Ruiz et João Neves manquent encore à l’appel.
Retour mercredi pour Neves et Ruiz ?
Blessés, les deux milieux de terrain seraient sur le retour. Comme l’indique le Parisien ce dimanche, si Ruiz et Neves affichent de bonnes sensations lors des séances d’entraînement prévues en début de semaine, les deux joueurs pourraient faire leur retour dans le groupe du PSG qui se déplace sur la pelouse de Lorient ce mercredi soir.