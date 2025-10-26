PSG - Transferts de stars : La révolution qui le rend fou !

Pierrick Levallet

L’arrivée de Luis Enrique a changé de nombreuses choses au PSG. Le club de la capitale a arrêté de miser sur les stars pour se concentrer davantage sur le collectif. Et cette révolution a fait la différence chez les Rouge-et-Bleu, qui sont plus irrésistibles que jamais. Eric Roy a d’ailleurs avoué que préparer un match face aux champions d’Europe était devenu un sacré casse-tête.

En débarquant au PSG lors de l’été 2023, Luis Enrique a changé de nombreuses choses. Avant qu’il n’arrive, le club de la capitale se focalisait sur des individualités telles que Kylian Mbappé, Neymar Jr, Lionel Messi, Marco Verratti ou encore Sergio Ramos. En l’espace d’une saison, tout ce beau monde a quitté le navire. Le coach espagnol souhaitait remettre le collectif au centre du projet, et s’est donc débarrassé des stars.

«Qu’est-ce que je vais pouvoir dire pour leur faire croire qu’on peut exister ?» Eric Roy a d’ailleurs avoué que cette révolution le rendait fou pour préparer les matchs du PSG désormais. « Il y a 3-4 ans, quand on jouait contre le PSG, je disais à mes garçons : ‘Il y a des individualités, il va falloir faire attention, mais à tout moment on pourra exister’. Aujourd’hui, dans la préparation, je me suis longtemps dit : ‘Qu’est-ce que je vais pouvoir dire pour leur faire croire qu’on peut exister ?’ » a expliqué le coach du Stade brestois dans des propos rapportés par L’Equipe.