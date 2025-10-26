PSG : «Un incapable», le raté historique avec Luis Enrique !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Joueur de Luis Enrique lors de son passage sur le banc de l’AS Rome, Leandro Greco estime que la Louve est passée à côté de « quelque chose d’historique » avec l’actuel entraîneur du PSG. Il regrette la manière dont a été traité le technicien espagnol au sein du club italien, alors qu’il était en réalité « en avance sur son temps ».

« On l’a supplié de rester, mais il n’a rien voulu entendre. » L’été dernier, Walter Sabatini était revenu sur le départ de Luis Enrique de l’AS Rome. Après seulement une saison (2011-2012), l’entraîneur du PSG avait décidé de s’en aller. « Le club ne l'a pas traité avec dignité ; certains se sont même moqués de lui. Et il a été déçu de tout cela », a expliqué l’ancien dirigeant de la Louve.

« Il a parfois été traité comme un incapable, alors qu'il était simplement en avance sur son temps » Leandro Greco, joueur de l’AS Rome à ce moment-là, s’est lui aussi exprimé sur le passage de Luis Enrique, un entraîneur qu’il tient en haut estime. « J'en ai eu beaucoup de bons, de Spalletti à Ranieri, en passant par Gasperini, mais le technicien qui m'a vraiment changé en tant que footballeur et qui m'a fait réfléchir en tant qu'entraîneur, c'est Luis Enrique. C'est tout simplement un visionnaire, tellement en avance dans ses concepts, dans sa façon de gérer le groupe et d'exercer son rôle, qu'à Rome, malheureusement, il n'a pas été compris. Au contraire, il a parfois été traité comme un incapable, alors qu'il était simplement en avance sur son temps », a-t-il confié auprès de Fanpage.it.