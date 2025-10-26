Dembélé - Doué : L’étonnant plaisir d’un joueur du PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce samedi, le PSG s’est imposé sur la pelouse de Brest (0-3). Pour cette rencontre, Luis Enrique avait décidé de se passer notamment de Désiré Doué et Ousmane Dembélé au coup d’envoi. Les deux stars parisiennes ont fini par entrer en jeu en cours de match, ce qui doit être difficile à gérer pour les adversaires. En revanche, pour Lucas Chevalier, c’est un petit plaisir de voir un tel scénario.

Les stars du PSG reviennent ! Blessés pendant plusieurs semaines, Ousmane Dembélé et Désiré Doué retrouvent petit à petit du temps de jeu. Ce samedi, face à Brest, les deux internationaux français étaient remplaçants au coup d’envoi et sont ensuite entrés en jeu. Ce n’est pas donné à tout le monde de faire rentrer Dembélé et Doué. Un calvaire forcément pour les adversaires, mais pas pour Lucas Chevalier.

« C’est plaisant » Rapporté par Le Parisien après la rencontre face à Brest, Lucas Chevalier a évoqué cette possibilité du PSG de faire rentrer Ousmane Dembélé et Désiré Doué. Le gardien parisien a ainsi avoué : « C’est le lot des grandes équipes. Quand l’adversaire voit des joueurs comme Désiré Doué ou Ousmane Dembélé rentrer alors que c’est déjà difficile, pour nous, et pour moi aussi, c’est plaisant ».