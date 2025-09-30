Retour à Barcelone : L’annonce spéciale de Luis Enrique !

Pierrick Levallet

La rencontre entre le PSG et le FC Barcelone ce mercredi soir en Ligue des champions est l’occasion pour Luis Enrique de faire son retour en Catalogne. Le coach espagnol y a passé la majeure partie de sa carrière. L’entraîneur de 55 ans s’est d’ailleurs livré sur son ressenti après son retour.

Ce mercredi soir, le PSG affronte le FC Barcelone en Ligue des champions. Ce choc a bien évidemment une saveur spéciale pour Luis Enrique, qui a évolué chez les Blaugrana en tant que joueur entre 1996 et 2004 avant d’y officier comme entraîneur entre 2014-2017. Le coach espagnol s’est d’ailleurs livré sur son retour en Catalogne.

«C’est toujours spécial d’être à Barcelone» « Ce que ça fait de revenir à Barcelone ? C’est toujours joli d’être à Barcelone. C’est ma maison. Ici c’est l’endroit où j’ai fait pratiquement la majeure partie de ma carrière en tant que joueur et comme entraîneur. C’est toujours spécial d’être à Barcelone avec le soleil comme d’habitude. Ce n’est pas le Camp Nou mais c’est un très joli stade. C’est très spécial d’être ici » a d’abord confié Luis Enrique en conférence de presse ce mardi.