Renfort au PSG, ce phénomène va signer son retour ?

Amadou Diawara

Depuis le choc entre le LOSC et le PSG, programmée ce dimanche, Senny Mayulu souffre d'une cuisse et d'un adducteur. Malgré tout, le crack de 19 ans ne devrait pas faire long feu à l'infirmerie. En effet, le PSG de Luis Enrique espère pouvoir compter sur Senny Mayulu pour la reprise de la Ligue 1 le 17 octobre.

Pour le compte de la septième journée de Ligue 1, le PSG a affronté le LOSC au stade Pierre Mauroy. Malheureusement pour le club emmené par Luis Enrique, il a perdu deux points précieux contre Lille. Le LOSC ayant tenu en échec le PSG (1-1).

LOSC-PSG : Mayulu s'est blessé Pour ne pas arranger les affaires du PSG, Senny Mayulu est blessé depuis le déplacement sur la pelouse du LOSC. D'après L'Equipe, le crack de 19 ans souffre d'une cuisse et ressent des douleurs à un adducteur. Mais heureusement pour le PSG de Luis Enrique, Senny Mayulu ne devrait pas manquer le prochain rendez-vous en Ligue 1.