Rabiot : Le PSG condamné, la décision choc !

Voilà une décision qui pourrait faire date. Ce jeudi, la cour d'appel de Paris a accepté de requalifier le contrat d'Adrien Rabiot en CDI. Une décision inédite pour un joueur de ce niveau. Mis de côté en 2018 après avoir refusé de prolongé son contrat, le joueur de l'OM réclamait de rappels de salaires et des congés payés.

Rabiot remporte une bataille

« C'est une décision importante sur le plan des principes après six ans d'attente, assure Me Palao. Les sanctions abusives dont avait été victime Adrien ont été annulées par la Cour. La Cour a justement considéré que le PSG avait commis un abus de pouvoir (...) en écartant Adrien de l'équipe 1. Si la participation à un match dépend du pouvoir de direction du club, la situation d'Adrien était tout autre puisqu'il a été écarté sans motif valable pendant 7 mois des terrains (...) Adrien est d'abord un amoureux de foot et on lui a retiré sans raisons valables le droit de jouer, prenant le risque d'annihiler des années de travail » a confié Me Palao dans des propos rapportés par L’Equipe.