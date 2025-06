PSG - Luis Enrique : La malédiction continue !

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Dimanche, le Paris Saint-Germain a débuté la Coupe du monde des clubs avec une victoire éclatante face à l'Atlético de Madrid (4-0), confortant l’avance de Luis Enrique sur Diego Simeone. L’entraîneur du PSG est en réussite lorsqu’il s’agit d’affronter son homologue des Colchoneros, qui a connu sa dixième défaite sur seize matchs.

« Nous nous concentrons sur le prochain adversaire »

L’Argentin n’a pas voulu s’éterniser sur cette lourde défaite face au PSG, préférant se projeter sur Seattle : « Comment va l’équipe ? Bien, sachant que l’adversaire était supérieur à nous, acceptant le fait qu'il était meilleur en termes de jeu et par des situations du match qui ne nous ont pas favorisés à un moment ou à un autre. C'est une compétition très courte, on n'a pas le temps de s'arrêter et de réfléchir, nous nous concentrons sur le prochain adversaire que nous allons affronter et nous nous préparons de la meilleure manière possible ». Rendez-vous dans la nuit de jeudi à vendredi (minuit).