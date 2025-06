Le «meilleur du monde» est annoncé au PSG !

Arrivé au PSG lors de l'été 2023, Luis Enrique a déjà tout gagné avec le club de la capitale. D'ailleurs, l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi a réalisé un quadruplé historique cette saison, remportant à la fois la Ligue 1, la Coupe de France, le Trophée des Champions et la Ligue des Champions. D'après Christophe Dugarry, Luis Enrique est devenu le meilleur entraineur du monde grâce à cette prouesse.

Après avoir remercié Christophe Galtier, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a officialisé la signature de Luis Enrique. Ayant posé ses valises au Parc des Princes lors de l'intersaison 2023, le coach espagnol réalise un parcours presque parfait depuis son arrivée à Paris. En effet, Luis Enrique a remporté presque toutes les compétitions disputées en deux ans. En 2023-2024, le PSG a tout raflé en France (Ligue 1, Coupe de France et Trophée des Champions) et est tombé en demi-finale de la Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund. Et cette saison, l'écurie rouge et bleu a tout gagné : la Ligue 1, le Trophée des Champions, la Coupe de France et la Ligue des Champions. D'ailleurs, le PSG peut réussir un quintuplé légendaire avec Luis Enrique en cas de sacre à la toute première édition de la Coupe du Monde des clubs.