PSG : Il annonce un coup historique avant de signer ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que les discussions peinent à avancer pour sa prolongation, Gianluigi Donnarumma reste focalisé sur le terrain, avec la Coupe du monde des clubs en ligne de mire. Après avoir remporté la Ligue des champions, le portier italien veut réaliser un coup historique avec le PSG en visant un sacre aux États-Unis.

Gianluigi Donnarumma va-t-il prolonger avec le Paris Saint-Germain ? Alors qu’il s’apprête à entrer dans sa dernière année de contrat, le portier italien tarde à trouver un accord avec le club de la capitale, la faute à un désaccord financier alors que le PSG a revu sa politique salariale. « On avance, on avance (sourire). Mon agent (Enzo Raiola) parle avec le club. Moi je suis concentré sur le match, sur le trophée. Mais il n'y a pas de problème », a fait savoir Donnarumma mercredi soir face aux journalistes.

« Il faut continuer comme ça » L’ancien gardien de l’AC Milan se montre en effet ambitieux après avoir remporté la Ligue des champions il y a près de trois semaines. « Il faut continuer comme ça. On a commencé la compétition comme on a fini la saison. Tout le monde sent que c’est une compétition très importante pour nous », confie-t-il, rapporté par Le Parisien.