Le PSG veut signer le coup du siècle !

Ayant remporté la Ligue 1, la Coupe de France, le Trophée des Champions et la Ligue des Champions, le PSG espère également être sacré à la Coupe du Monde des clubs. Avant le duel face à Botafogo, programmé ce vendredi matin, Gianluigi Donnarumma a affiché son envie de réaliser un quintuplé légendaire cette saison.

« Il faut rester concentrés, pour aller chercher la finale et le titre»

« Il faut continuer comme ça. On a commencé la compétition comme on a fini la saison. Tout le monde sent que c’est une compétition très importante pour nous. Il faut rester concentrés, être à 100 % pour aller chercher la finale et le titre. Tout le monde a faim de victoires. C’est important pour maintenant, pour l’année prochaine. Nous sommes une jeune équipe. On a tous de bons rapports, on joue ensemble, à la PlayStation, au billard. C’est important pour faire un grand groupe. C’est la clé principale pour gagner des trophées », a déclaré Gianluigi Donnarumma, le gardien numéro un de Luis Enrique, lors du dernier point presse du PSG. Ses propos sont rapportés par Le Parisien. Après avoir battu l'Atlético de Madrid (4-0), le club de la capitale affronte Botafogo ce vendredi à 3 heures du matin.