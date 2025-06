PSG: Historique, une folie est annoncée à l’étranger !

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain a lancé sa campagne mondiale par un franc succès contre l’Atletico de Madrid (4-0). Ce qui suffit à confirmer un ressenti de Joao Cancelo grandissant ces dernières semaines avec le sacre parisien en Ligue des champions : le PSG est favori au Mondial des clubs et donc aux ceintures à la fois européenne et mondiale.

C’est un sans-faute pour le Paris Saint - Germain . Cette saison, le groupe parisien a connu le succès dans toutes les compétitions auxquelles il a participé. Le Trophée des champions , la Ligue 1 , la Coupe de France et la tant attendue Ligue des champions . Chaque titre a fini dans l’armoire à trophées du PSG . Et il se peut que ce ne soit pas terminé.

Après la Ligue des champions, la Coupe du monde des clubs pour le PSG

En attendant la Supercoupe d’Europe et la Coupe intercontinentale, le PSG prend part à la première édition de la Coupe du monde des clubs et ses 32 équipes des six fédérations continentales. Pour son entrée en lice dimanche dernier, le Paris Saint-Germain a facilement disposé de l’Atletico de Madrid (4-0). Ancien joueur du FC Barcelone et de Manchester City, Joao Cancelo a de grandes ambitions pour le PSG.