Transfert à 30M€ : La presse étrangère vend la mèche pour le PSG !

Avec Vitinha, Joao Neves et Fabian Ruiz, le PSG a peut-être actuellement le meilleur milieu de terrain d'Europe. Mais voilà que cela pourrait ne pas empêcher le club de la capitale de se renforcer dans ce secteur. Qui pourrait alors apporter un plus dans l'entrejeu de Luis Enrique ? La presse colombienne a une piste.

Actuellement en train de disputer la Coupe du monde des clubs, le PSG est également en train d'avancer ses pions pour son recrutement estival. Et voilà que d'ici quelques jours, le club de la capitale pourrait bien se retrouver face à l'une de ses pistes. En effet, en fonction du scénario, le PSG pourrait affronter Palmeiras et un certain Richard Rios dès les huitièmes de finale.