PSG/ASSE : Le pari qui fait fureur !

Avec le PSG et l’ASSE, Ousmane Dembélé et Lucas Stassin réalisent une saison exceptionnelle, avec de nombreux buts à la clé. Des réalisations qui régalent d’ailleurs le Parisien et le Stéphanois , qui partagent un même point commun. En effet, Dembélé et Stassin sont concernés par un pari similaire concernant des montres.

Alors qu’on ne connaissait pas Ousmane Dembélé comme un finisseur redoutable, depuis le début de l'année 2025, le joueur du PSG affiche une métamorphose impressionnante. Désormais, devant les buts, Dembélé est clinique, n'en finissant plus de faire trembler. Il faut dire qu’il existe une motivation particulière pour le Parisien.

« Des Patek et des Rolex ! »

En début d’année, interrogé sur son efficacité avec le PSG, Ousmane Dembélé avait révélé l’existence d'un pari avec ses potes concernant des montres de luxe : « Je me suis fait un défi avec mes amis ! Il y a quelque chose à gagner en plus. Des Patek et des Rolex ! Donc j’espère que je vais mettre beaucoup de buts ».

« J'ai toujours aimé les montres »

Du côté de l’ASSE, Lucas Stassin empile lui aussi les buts cette saison. Et voilà qu’à l’instar d’Ousmane Dembélé, lui aussi est motivé par les montres de luxe. « Lucas a hérité de mes défauts. J'ai toujours aimé les montres. (…) Lui aussi en voulait une depuis quelque temps. Mais il demande toujours avant s'il peut acheter. Au regard de son coût, je ne voulais pas. Sauf s'il mettait 10 buts en Ligue 1 », avait révélé le père de Stassin.