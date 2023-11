PSG : Zaïre-Emery est comparé à une star du XV de France !

Alexis Brunet

Il y a beaucoup d'effervescence autour du PSG, et de Warren Zaïre-Emery en ce moment. Le jeune Français est très performant avec le club de la capitale, et il enchaîne les bonnes performances. Tout cela pourrait lui monter à la tête, mais le milieu de terrain reste toutefois humble, et il dégage une sorte de force tranquille. Une qualité que ce dernier partage avec Romain Ntamack, selon Frank Hocquemiller, patron de VIP-Consulting, une agence spécialisée dans les droits à l’image des célébrités.

Le PSG est petit à petit en train de trouver son rythme en Ligue 1. Les hommes de Luis Enrique sont actuellement deuxièmes du championnat, à un point de l'OGC Nice. Les Parisiens peuvent compter sur l'efficacité de Kylian Mbappé, mais aussi, plus surprenant, sur Warren Zaïre-Emery. Le milieu de terrain réalise un grand début de saison, et il se montre souvent décisif.

WZE a impressionné en Ligue des champions

Depuis que Luis Enrique est arrivé au PSG, Warren Zaïre-Emery est titulaire au sein du milieu parisien. Le Français est très apprécié par son coach, qui n'hésite pas à l'aligner d'entrée, même en Ligue des champions. Le joueur de 17 ans a par exemple brillé face à l'AC Milan, lors de la dernière journée de C1, en distillant deux passes décisives, et en étant élu homme du match.

Le PSG touche au but pour sa prochaine signature https://t.co/h1y53v3ETD pic.twitter.com/LPf61k2QPE — le10sport (@le10sport) November 6, 2023

«Il dégage une force tranquille un peu comme Romain Ntamack»