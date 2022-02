Foot - PSG

PSG : L'énorme déclaration de Neymar envers Marco Verratti !

Publié le 16 février 2022 à 12h45 par Th.B.

Maître à jouer du PSG, Marco Verratti a un tel impact sur l’animation du Paris Saint-Germain qu’il ravive de gros souvenirs chez Neymar qui remontent à son passage au FC Barcelone où il était entouré de Xavi Hernandez et d’Andrés Iniesta.

Ayant côtoyé Xavi Hernandez et Andrés Iniesta lors de son passage au FC Barcelone de 2013 à 2017, Neymar a pu mesurer l’étendue des qualités des deux anciens maîtres à jouer du Barça . Depuis, la star auriverde évolue au PSG et ce, depuis 2017, moment où elle a pu faire la connaissance d’un certain Marco Verratti. À titre de comparaison avec Xavi et Iniesta, Verratti est lui aussi le métronome de son équipe du PSG. Et au fil des saisons, Neymar n’a pas manqué de remarquer des similitudes avec ses deux ex-coéquipiers en Marco Verratti qui affiche une certaine régularité ces dernières semaines.

« C’est un génie, l’un des meilleurs milieux de terrain avec qui j’ai pu jouer, avec Xavi et Iniesta »