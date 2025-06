PSG : Une star sous pression, le coup de gueule de son clan !

Axel Cornic

Entre le Championnat, la Ligue des Champions et le Mondial des clubs, c’est une saison marathon pour les joueurs qui évoluent en Europe. Et ça ne plait pas à tout le monde comme avec Enzo Raiola, agent du gardien parisien Gianluigi Donnarumma, qui ne comprend pas comment on puisse laisser faire cela.

La Ligue des Champions vient de se terminer et normalement, les joueurs devaient partir pour des vacances bien méritées. Mais après la pause internationale, ils devront tous reprendre le chemin de leurs clubs respectifs, puisqu’une nouvelle compétition va débuter le 15 juin prochain ! Il s’agit du Mondial des clubs, qui concernera les plus grands clubs de la planète et se terminera seulement le 13 juillet 2025.

« Après un championnat aussi long et une Ligue des Champions aussi intense, les joueurs avaient besoin de vacances » Evidemment, les amateurs de football sont très heureux de voir encore des matchs entre juin et juillet, ce n’est pas vraiment le cas des acteurs. Et le dernier coup de gueule nous vient de l’agent de Gianluigi Donnarumma, gardien de but du PSG. « Après un championnat aussi long et une Ligue des Champions aussi intense, les joueurs avaient besoin de vacances. Entre les entraînements de l'équipe nationale et les matchs très importants, il n'est pas facile de se reposer » a expliqué Enzo Raiola, sur Stile TV.