PSG : Une star de retour, la grosse annonce à Paris !

Cet été, le PSG a pris une lourde décision : celle de laisser partir Gianluigi Donnarumma. Transféré du côté de Manchester City et remplacé à Paris par Lucas Chevalier, le gardien italien était de retour dans la capitale française à l’occasion de la cérémonie du Ballon d’Or. Le portier de 26 ans est revenu avec gratitude sur son passage chez les Rouge et Bleu.

Une grosse décision qui a fait parler. Faisant partie des héros de la campagne du PSG lors de la victoire en Ligue des Champions, Gianluigi Donnarumma a été amené à quitter Paris. Désirant un gardien au profil plus adéquat à ses qualités, Luis Enrique a décidé de recruter Lucas Chevalier.

Donnarumma retrouve Paris A un an de la fin de son contrat, Donnarumma a finalement rebondi du côté de Manchester City. Transféré en Premier League, et auteur de bons débuts sous les ordres de Pep Guardiola, l’ancien du PSG était de retour à Paris pour la cérémonie du Ballon d’Or ce lundi soir.