PSG : Une révolution enfin lancée par Christophe Galtier ? Il s’explique

Publié le 10 octobre 2022 à 20h10

Bernard Colas

Depuis quelques semaines, il est question d’un possible changement tactique au Paris Saint-Germain, avec le passage à une défense à quatre. Un sujet qui n’a jamais été autant d’actualité depuis l’arrivée de Christophe Galtier, qui doit faire notamment sans Presnel Kimpembe et Nuno Mendes, blessés. Présent en conférence de presse ce lundi, l’entraîneur du PSG a évoqué cette éventualité.

Avec l’arrivée de Christophe Galtier, le PSG a connu un changement de taille sur le plan tactique avec l’instauration d’une défense à trois. Depuis le début de la saison, Sergio Ramos, Marquinhos et Presnel Kimpembe évoluent donc dans l’axe, tandis qu’Achraf Hakimi et Nuno Mendes sont sur les côtés. Mais les plans de Christophe Galtier sont contrariés par les blessures. Touché à l'ischio-jambier de la cuisse gauche face à Brest (1-0) le 10 septembre dernier, Presnel Kimpembe devait être absent environ six semaines, et depuis, c’est Nuno Mendes qui a également été touché aux ischio-jambiers gauches la semaine dernière, le piston gauche qui sera indisponible un mois.

PSG : OM, Ligue des champions… L’annonce de Galtier sur la blessure de Messi https://t.co/VkP76gyklO pic.twitter.com/RGDknNd5EG — le10sport (@le10sport) October 10, 2022

« Pour avoir un autre système, il faudrait connaître l’état des uns et des autres, physique notamment »

Avec ces forfaits, Christophe Galtier songerait à repasser à une défense à quatre, d’autant que le PSG n’a pas réussi à se renforcer dans ce secteur cet été sur le mercato. Relancé sur la question ce lundi à la veille de recevoir Benfica, Christophe Galtier n’écarte aucune option. « Il y a l’analyse du match aller et la façon dont Benfica nous a mis en difficulté. A-t-on tout bien fait dans tous les secteurs ? Pour avoir un autre système, il faudrait connaître l’état des uns et des autres, physique notamment. Si on enlève un joueur derrière, on le met plus haut ou encore plus haut. Cette analyse est faite avec mes cadres, avec mon groupe », a-t-il indiqué en conférence de presse, dans des propos relayés par Le Parisien .

« Il y a toujours une réflexion sur un changement de système »