PSG : «Une humiliation totale» vécue à cause de Mbappé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le conseil des prud'hommes a donc rendu son verdict dans le conflit entre le PSG et Kylian Mbappé. Et c'est donc le désormais joueur du Real Madrid qui est ressorti vainqueur alors que le club de la capitale a été condamné à verser 61M€ au capitaine de l'équipe de France. Une défaite face à Mbappé qui serait visiblement une humiliation pour le PSG et Nasser Al-Khelaïfi.

Depuis qu'il a rejoint le Real Madrid, Kylian Mbappé a engagé un bras de fer avec le PSG, réclamant initialement 55M€ de salaires et primes impayés. Un conflit qui est allé jusque devant le conseil des prud'hommes. Et c'est ainsi que ce mardi, le club de la capitale a été condamné face à son ancien joueur. Le verdict ? Le PSG devra verser 61M€ à Mbappé.

« Ce n'est pas un camouflet, c'est un fiasco » Sur le plateau de L'Equipe du Soir, Dominique Séverac a réagi à ce verdict délivré par le conseil des prud'hommes dans le conflit opposant le PSG à Kylian Mbappé. C'est alors que le journaliste a balancé : « Ce n'est pas un camouflet, c'est un fiasco. Le fiasco d'une stratégie qui est basée sur l'orgueil et la rancune, qui consiste à dire nous, le PSG, on ne nous quitte pas, c'est nous qui décidons quand on nous quitte ».