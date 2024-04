PSG : «Une honte absolue», il dézingue Mbappé en direct !

Benjamin Labrousse

Ce mercredi soir, le PSG a subi une défaite de rang face au FC Barcelone (2-3) dans le cadre du quart de finale aller de la Ligue des Champions. Une rencontre dans laquelle n’a clairement pas brillé Kylian Mbappé. Ce jeudi, Christophe Dugarry n’a pas mâché ses mots quant à la prestation du numéro 7 parisien.

Fantomatique. Attendu au tournant face au FC Barcelone mercredi soir, Kylian Mbappé est complètement passé à côté de sa rencontre. Le PSG s’est rendu la tâche compliquée en perdant ce quart de finale aller au Parc des Princes (2-3), et n’a pas pu compter sur les fulgurances de sa star pour pouvoir inversera la tendance.

Mercato - PSG : Mbappé s'en va, coup dur pour le Qatar ! https://t.co/EYvLrnLfGr pic.twitter.com/RHQxITGzMI — le10sport (@le10sport) April 11, 2024

Mbappé transparent face au Barça

Forcément, cette prestation insipide de la part de Kylian Mbappé n’est clairement pas passée inaperçue. Outre sa performance sur le terrain, c’est bien l’attitude de l’attaquant du PSG qui a été pointé du doigt par de nombreux observateurs. Champion du monde 1998, Christophe Dugarry a tout simplement qualifié la globalité de la soirée du numéro 7 de « honteuse » ce jeudi au micro de RMC Sport . « On a le droit d’être nul. Mais le comportement, l’attitude de ce garçon hier est tout bonnement scandaleuse » , s’est emporté l’ancien joueur, relayé par Foot Mercato .

« L’attitude qu’il a eue sur ce match est une honte absolue »