Luis Enrique - PSG : Il annonce une révolution ?

Le PSG s'est malheureusement incliné en quart de finale aller de Ligue des champions, face au FC Barcelone (défaite 2-3). Une rencontre au cours de laquelle Gianluigi Donnarumma n'a pas brillé. Le portier italien est responsable sur certains buts espagnols, mais il a aussi péché par son jeu au pied. Cela pourrait d'ailleurs poussé Luis Enrique à ne plus le titulariser la saison prochaine, selon Johan Djourou.

Le PSG n'est pas encore éliminé de la Ligue des champions, mais il faudra qu'il obtienne un bon résultat le mardi 16 avril à Barcelone, pour espérer se qualifier pour les demi-finales. En effet, pour le moment, ce sont les joueurs du Barça qui sont en ballottage favorable, après leur victoire obtenue au Parc des princes, sur le score de deux buts à trois. Une rencontre compliquée pour Gianluigi Donnarumma, qui est fautif sur plusieurs buts du FC Barcelone.

Donnarumma a du mal avec son jeu au pied

Face au FC Barcelone, Gianluigi Donnarumma n'a pas été exempt de tous reproches. Le portier italien n'a notamment pas brillé par son jeu au pied. Il a par exemple rendu directement le ballon aux Barcelonais lors d'un renvoi, ce qui a abouti au deuxième but du Barça. Selon Johan Djourou, qui s'est exprimé pour RMC Sport , cela pourrait pousser Luis Enrique à ne plus accorder le statut de gardien numéro un du PSG à Donnarumma, la saison prochaine. « Ce sont des matchs à élimination directe où les détails comptent. Il n’a pas été tranchant. Il fait de bons arrêts, on le connaît, c’est un bon gardien. Mais je me demande s’il sera encore dans les buts l’année prochaine en tant que titulaire. Il fait trop d'erreurs au pied, et on sait que Luis Enrique a besoin de joueurs sûrs. »

Le PSG recrutera t-il un nouveau gardien ?

Pour l'heure, le principal concurrent de Gianluigi Donnarumma reste Keylor Navas. Mais le Costaricien est en fin de contrat, et rien n'indique qu'il va prolonger son contrat au PSG. Le club de la capitale a recruté Arnau Tenas l'été dernier, qui pourrait se voir offrir plus de responsabilités à l'avenir. Enfin, les dirigeants parisiens pourraient aussi décider de recruter un nouveau gardien, mais il faudra alors prendre une décision pour Sergio Rico, qui semble tout proche de faire son retour.