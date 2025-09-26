PSG : Une grosse bagarre est annoncée en direct !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après un début de saison poussif, l'OM a retrouvé des couleurs en s'imposant contre le PSG au Vélodrome pour la première fois en Ligue 1 depuis 14 ans. Un évènement pour les Marseillais qui ont réalisé une grosse performance. A tel point que Walid Acherchour prédit une grosse bagarre pour le titre entre les deux clubs.

Tombeur du PSG pour la première fois au Vélodrome depuis 14 ans en Ligue 1, l'OM a grapillé son retard au classement et revient à trois points des Parisiens qui partagent la tête du championnat avec Strasbourg, l'OL et l'AS Monaco. Suffisant pour imaginer une vraie bagarre pour le titre ? Walid Acherchour en est convaincu.

Acherchour voit une bataille PSG-OM pour le titre « L'OM doit être une équipe qui toutes les semaines doit faire beaucoup beaucoup de points contre les autres équipes que le PSG pour toquer à la porte et être dans un sprint final. Moi je pense qu’il y aura une course au titre. Moi j’ai l’intime conviction qu’il y aura une course au titre. Jusqu’à la 32ème journée ? Il y aura moins de 8 points jusqu’à la fin de la saison, je pense qu’il y aura une course au titre », assure-t-il sur le plateau de l'After Foot sur RMC, avant de poursuivre.