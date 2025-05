PSG : Une «douloureuse» séparation annoncée avec une star !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Longtemps décrié en raison de ses lacunes dans les airs ou balle au pied, Gianluigi Donnarumma a réussi à faire taire les critiques grâce à de multiples performances en Ligue des champions. La dernière date de mercredi dernier face à Arsenal en demi-finales. Ancien du Milan AC, Zvonimir Boban n'a pas tari d'éloges à l'égard du gardien parisien.

Le PSG peut dire merci à Gianluigi Donarumma. Si le club parisien s’est qualifié pour la finale de la Ligue des champions, il le doit en grande partie aux magnifiques arrêts du portier italien. Un festival qui a débuté lors de la séance des tirs au but face à Liverpool le 11 mars dernier et qui s’est poursuivi face à Aston Villa et donc Arsenal. De quoi donner des regrets au Milan AC, qui l’avait laissé filer en 2021.

La grave erreur du Milan AC

A l’époque, la formation italienne n’était pas parvenue à trouver un terrain d’entente pour une prolongation de contrat. Intraitable, son ancien agent Mino Raiola avait donc cessé les négociations pour se rapprocher de son ami Leonardo, alors directeur sportif du PSG. « Donnarumma-Milan ? Une histoire très douloureuse, très indigne. Le club qui l'a formé a commis une erreur presque impardonnable » a confié Zvonimir Boban, ancien joueur du Milan AC.

Donnarumma salué en Italie

Pour l’ancien international croate, le Milan AC n’a pas pris la meilleure des décisions en se séparant de Donnarumma, aujourd’hui au sommet de sa forme. « C'est un gardien prédestiné, un phénomène, ça fait plaisir de le voir arrêter comme ça, c'est vraiment un gardien phénoménal. Il fait des choses absurdes, félicitations à lui et j'espère qu'il continuera comme ça. Je ne vois pas beaucoup de buts dans PSG-Inter, je le trouve très tactique et équilibré. Le PSG est beaucoup plus rapide que l'Inter » a-t-il confié à Sky Sports. L’histoire pourrait bien se répéter puisque les discussions pour une prolongation au PSG sont compliquées, alors que son contrat expire en 2026.