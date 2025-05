Le PSG signe une masterclass avec «les meilleurs du monde»

Amadou Diawara

Malgré la perte de Lionel Messi, Neymar et de Kylian Mbappé, le PSG a réussi à se qualifier pour la finale de cette Ligue des Champions. D'après Paulo Fonseca - le coach de l'OL - Luis Enrique a réussi à faire comprendre à la planète football qu'il était plus judicieux de construire une équipe, plutôt que de s'entourer des meilleurs joueurs du monde.

Lors de l'été 2023, le PSG a mis fin à la génération bling-bling. En effet, Nasser Al-Khelaïfi a bouclé les départs d'un très grand nombre de superstars, notamment Neymar et Lionel Messi. Un an plus tard, c'est Kylian Mbappé qui a claqué la porte du Parc des Princes. Malgré tout, le PSG a réussi à composter son billet pour la finale de la Ligue des Champions, qui se déroulera le 31 mai à l'Allianz Arena de Munich.

PSG : Messi, Neymar et Mbappé sont partis

Alors que le PSG n'a jamais passé les huitièmes de finale de la Ligue des Champions avec le trio Lionel Messi - Neymar - Kylian Mbappé, Paulo Fonseca n'a pas tari d'éloges à l'égard de Luis Enrique, qui a construit une véritable équipe à Paris.

«Luis Enrique a vraiment construit un collectif»

« J'aime beaucoup Luis Enrique. C'est un exemple, une référence. Si on regarde le passé du PSG, on voit qu'ils ont perdu les meilleurs joueurs du monde avec Messi, Neymar, Mbappé, et ce moment est important. Important pour que les personnes du foot comprennent que le plus important, c'est l'équipe. Il (Luis Enrique) a vraiment construit un collectif avec des joueurs qui veulent travailler d'abord pour l'équipe, le club. Aujourd'hui, avoir un joueur ouvert à l'idée de travailler pour l'équipe, c'est un avantage. Il a eu le mérite de faire vraiment une équipe qui travaille ensemble pour gagner. Nous avons d'autres exemples, mais le PSG est le grand exemple du moment », s'est enflammé Paulo Fonseca, l'entraineur de l'OL, en conférence de presse ce jeudi. Reste à savoir si Luis Enrique offrira sa première Ligue des Champions au PSG.