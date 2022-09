Foot - PSG

PSG : Un projet de loi provoqué par la polémique Galtier ?

Publié le 7 septembre 2022 à 15h15 par Pierrick Levallet

Depuis sa conférence de presse avant la rencontre face à la Juventus, Christophe Galtier se retrouve au coeur d’une grande polémique sur le thème de l’écologie. D’ailleurs, la politique n’a pas fini de surfer sur la vague de ce scandale puisqu’une loi au nom du club de la capitale serait sérieusement envisagée.

Présent en conférence de presse avant la rencontre face à la Juventus, Christophe Galtier ne pensait certainement pas créer une telle polémique. Interrogé sur les moyens de transports du PSG suite au déplacement pour affronter le FC Nantes, l’entraîneur parisien a eu une réponse pleine d’humour : « Je me doutais qu'on allait avoir cette question-là. Ce matin, on a parlé avec la société qui organise les déplacements et on va voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile. » Sauf que la blague n’a pas vraiment pris, bien au contraire. Christophe Galtier et le PSG se sont retrouvés accablés de critiques notamment par les politiciens. D’ailleurs, le club de la capitale pourrait voir une loi à son nom être créée.

A nous de vous faire préférer le #train !La loi Climat et Résilience interdit les vols en avion de ligne lorsqu'une alternative en train de moins de 2h30 existe. Cette mesure de bon sens doit être étendue aux flottes de #jets.@ecologistesenat https://t.co/pty0zGu1Mb — Guillaume Gontard (@GuillaumGontard) September 6, 2022

«On envisage également de déposer une proposition de loi 'PSG'»

Comme le rapporte RMC Sport , le groupe écologiste du Sénat envisagerait de proposer une loi visant à encadrer l’usage des avions privé en France et à lui donner le nom du PSG. « On envisage également de déposer une proposition de loi 'PSG' pour interdire les jets quand il existe une solution ferrée à moins de 2h30. C’est une solution simple et de bon sens » a d’ailleurs affirmé Guillaume Gontard - sénateur de l’Isère - qui espère une réelle prise de conscience autour des enjeux climatiques.

