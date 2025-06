PSG : Un phénomène a signé, le Qatar confirme !

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A seulement 19 ans, Désiré Doué a été l'un des acteurs majeurs de cette saison historique au PSG. Recruté l'été dernier pour 50M€, l'ailier français est bien parti pour devenir l'une des prochaines stars du club parisien comme l'a confié Nasser Al-Khelaïfi, actuellement au Qatar pour présenter le trophée de la Ligue des champions à ses compatriotes.

Le PSG sous le charme de Doué

« Pour Doué, je suis surtout content pour un joueur qui a eu plusieurs options cet été et qui a pensé que c’était mieux d’aller à Paris. Ensuite, avec ses performances au PSG, il va en équipe de France, ça me plait beaucoup. C’est important pour les futurs joueurs de se dire qu’au PSG, la façon de travailler permet d’être plus puissant, passer une étape. Je suis enchanté qu’il aille avec les Bleus » avait déclaré l’entraîneur du PSG en mars dernier, au moment de la première convocation de Doué en équipe de France.