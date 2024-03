PSG : Un joueur en pleine polémique, il monte au créneau

Benjamin Labrousse

Début février, Kang-In Lee était l’objet d’une grosse polémique. Le joueur du PSG, engagé avec la Corée du Sud en Coupe d’Asie des Nations, avait eu une grosse altercation avec le capitaine Heung-Min Son. Si depuis, les deux joueurs se sont publiquement excusés, l’ailier parisien a de nouveau été convoqué avec les Guerriers Taeguk, tandis que le sélectionneur s’est exprimé sur cette affaire.

Recruté l’été dernier par le PSG contre 22M€, Kang-In Lee a connu la première grosse tempête médiatique de sa jeune carrière. Au début du mois de février, l’ailier de 23 ans était présent avec la Corée du Sud à la Coupe d’Asie des Nations. A quelques heures de la demi-finale face à la Jordanie, le Parisien avait connu une grosse altercation avec le capitaine Heung-Min Son, ce dernier n’ayant pas apprécié que Lee et d’autres joueurs aillent rapidement jouer au ping-pong après un repas d’équipe…

Kang-In Lee et Son vont se retrouver en sélection

Depuis, les deux stars se sont excusées, Kang-In Lee s’étant notamment rendu à Londres pour rencontrer le joueur de Tottenham suite à cette affaire. De nouveau sélectionnés pour les prochains matchs de la Corée du Sud (face à la Thaïlande, les 21 et 26 mars prochains), Kang-In Lee et Heung-Min Son vont se retrouver. Pour le sélectionneur Hwang Sun-hong, l’objectif est d’atténuer rapidement la polémique de février…

« J’ai l’intention de bien le résoudre »