PSG : Un joueur change d’équipe et débarque pour «donner un coup de main»

Absent de la liste de Didier Deschamps, Warren Zaïre-Emery a retrouvé l'équipe de France Espoirs pour affronter les îles Féroé et l'Estonie. À 19 ans, le milieu de terrain veut retrouver le plein de confiance et peut compter sur le soutien de Gérald Baticle, à la tête des Bleuets, pour l’aider.

En difficulté au PSG, Warren Zaïre-Emery n’a pas été retenu par Didier Deschamps pour affronter l’Azerbaïdjan (10 octobre) ou l’Islande (13 octobre). Mais le milieu de 19 ans sera tout de même occupé durant cette trêve internationale puisque Gérald Baticle l’a convoqué pour les matches de l’équipe de France espoirs contre les îles Féroé (le 10) et l'Estonie (le 13). Le sélectionneur des Bleuets s’est prononcé sur le sujet ce mardi, en conférence de presse.

« On lui souhaite de nous amener un plus et de retrouver l'ascenseur » « C'est un super joueur, mais c'est surtout une bonne personne un grand passionné de foot, vous aimez le foot. Vous avez tout le temps envie d'y jouer. Warren est comme ça. Il vient nous donner un coup de main. L'idée, c'est d'être ensemble, être performant, prendre du plaisir. On lui souhaite de nous amener un plus et de retrouver l'ascenseur, a confié Baticle, rapporté par L’Equipe. Il va nous apporter beaucoup, j'ai envie de l'aider pour qu'il retrouve sa progression. Il ne faut pas oublier qu'il est très jeune (19 ans). »