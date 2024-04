PSG : Un crack snobe Neymar pour Mbappé !

Alexis Brunet

Jusqu’à l’été dernier, le PSG pouvait se vanter d’aligner Kylian Mbappé, et Neymar en même temps. Depuis, le Brésilien a quitté Paris, et le Français s’apprête à faire de même. Kenny Nagera, ancien titi parisien, a eu le privilège de côtoyer les deux attaquants. Selon lui, c'est le champion du monde 2018 qui est le plus impressionnant.

Au cours des dernières années, le PSG a souvent dépensé des sommes folles pour s'offrir certains des meilleurs joueurs du monde. À l'été 2017, les dirigeants parisiens n'ont pas hésité à débourser une fortune pour s'offrir les services de deux joueurs de grande qualité, Neymar et Kylian Mbappé. Sept ans après, le Brésilien a déjà quitté Paris, et il sera vraisemblablement imité bientôt par le Français.

Mbappé est plus fort que Neymar selon Nagera

Durant son passage au PSG, Kenny Nagera a quelques fois évolué avec le groupe professionnel. Le Français a donc pu voir concrètement Kylian Mbappé, et Neymar à l'entraînement. Interrogé par Foot Mercato , l'attaquant n'a pas hésité au moment de dévoiler l'identité du joueur qui l'a le plus impressionné. Selon lui, le champion du monde 2018 est au-dessus du lot. « (il n’hésite pas) À mon poste, Kylian (Mbappé) hein. Honnêtement, c’est l’exemple pour chaque joueur. En termes de travail, d’exigence, c’est fort. Quand tu montes avec les pros aux séances, tu le vois bosser hyper dur. Après, il y a Neymar qui a une qualité technique exceptionnelle. Tu ne peux que grandir et apprendre avec ces joueurs-là. Ils sortaient du lot tous les deux. »

Nagera se relance au Luxembourg

Malheureusement pour lui, Kenny Nagera n'a pas eu le même début de carrière que Kylian Mbappé. L'ancien titi parisien n'a pas eu l'opportunité de percer au haut niveau au PSG, et il a donc décidé de quitter le club de la capitale à l'été 2023. Il a alors rejoint Differdange, au Luxembourg, et cela lui réussit pour le moment. Il espère d'ailleurs pouvoir retrouver un championnat plus ambitieux par la suite.