Le PSG punit Mbappé, il déballe tout

Alexis Brunet

Lors de l'été dernier, le PSG avait mis la pression sur Kylian Mbappé. En effet, les dirigeants parisiens voulaient le forcer à prolonger son contrat, et pour mettre la pression sur lui, ils avaient décidé de le placer au sein d'un loft. Un loft dont faisait partie également Kenny Nagera, qui a fait des révélations sur ce petit groupe, et notamment le champion du monde.

Rien n’est encore officiel, mais c’est tout comme. Après sept ans au PSG, Kylian Mbappé s’apprête à quitter le club de la capitale. Il a averti ses coéquipiers, et son président de son départ. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le Real Madrid a de grandes chances d'enfin l'accueillir.

Nagera balance sur le loft et Mbappé

Le PSG a tout tenté pour essayer de garder Kylian Mbappé. Le club de la capitale l'a même envoyé au sein d'un loft pendant quelque temps, l'été dernier. Interrogé par Foot Mercato , Kenny Nagera, qui était lui aussi dans le loft à ce moment-là, a balancé quelques indiscrétions sur ce moment compliqué, avec notamment le champion du monde 2018. « Au loft, tu vois certains joueurs qui sont ensuite partis en Championship, en D1 turque… C’étaient de bons joueurs, ce n’était pas un loft comme les gens l’imaginent. Il y avait même Kylian (Mbappé) à un moment. Notre loft pouvait répondre contre des équipes de Ligue 2 et de Ligue 1. On a bien travaillé et ça nous a permis de nous retrouver. J’ai revu des joueurs de ma génération que je n’avais plus vus depuis un moment. Il y avait une vraie bonne ambiance. »

Nagera se livre sur son départ du PSG