PSG : Un coup «historique» est annoncé

Le PSG est redescendu brutalement de son nuage. Ce jeudi soir, le club parisien s'est incliné face au Botafogo de John Textor (1-0). Unique buteur de la rencontre, Igor Jesus n'a pas hésité de parler de moment « historique » pour le club brésilien, d'ores et déjà qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde des clubs.

« Un moment historique »

« Je suis très heureux de cette victoire et de tout ce que nous avons fait aujourd'hui. Je pense que c'est un moment historique où l'équipe s'est donnée à fond et a fait tout son possible pour remporter la victoire. Et comme je l'ai dit, je pense que nous sommes venus ici... en fait, je ne pense pas, j'en suis sûr… nous sommes venus ici pour être champions, quel que soit l'adversaire. Et nous ferons toujours honneur à Botafogo à chaque match » a confié Igor Jesus.