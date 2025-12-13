PSG : «Un cadavre», la Russie s’attaque à Lucas Chevalier !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

La guerre des gardiens fait rage actuellement au PSG. Recruté cet été, Lucas Chevalier a du mal à convaincre pour le moment et pour ne rien arranger, Matvey Safonov a réalisé des performances soldes dernièrement. Forcément, le Russe a derrière lui tous ses compatriotes dont certains n’ont pas hésité à s’en prendre à Chevalier.

Face à Rennes et Bilbao, Matvey Safonov a profité de l’absence de Lucas Chevalier pour montrer qu’il avait le niveau pour être le gardien numéro 1 du PSG. Et les performances du Russe ont joué en sa faveur, étant excellent sur sa ligne. De quoi relancer les débats sur la hiérarchie dans les buts du club de la capitale alors que Chevalier est à la peine depuis son arrivée en provenance du LOSC. Un sujet qui fait d’ailleurs parler jusqu’en Russie.

« Chevalier est un cadavre » Sur les terres de Matvey Safonov, on a bien évidemment un oeil sur ce qui se passe au PSG. Et là-bas, on n’est pas vraiment tendre avec Lucas Chevalier. « Safonov doit partir ? Je ne crois pas. Il est sur le point de remporter la compétition. Chevalier est un cadavre », a notamment balancé Andrei Arshavin, rapporté par Championat.