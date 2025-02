PSG : «Un bain de sang», un scandale est dénoncé avec Kolo Muani

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG a fini par trouver une porte de sortie à Randal Kolo Muani. En échec total à Paris, l'attaquant français a redonné un nouveau souffle à sa carrière en Italie. Prêté sans option d'achat jusqu'à la fin de la saison, le joueur a marqué les esprits, dès ses débuts en Serie A. Et certains journalistes en profitent pour régler leurs comptes.

Il n’a fallu qu’un tout petit mois à Randal Kolo Muani pour montrer à ses dirigeants qu’ils n’avaient pas eu torts en misant sur lui. Cinq buts en trois matchs de Serie A, l’opération s’avère être une réussite et certains journalistes comme Alfredo Pedulla saluent ce deal conclu avec le PSG. Il en profité pour régler ses comptes avec les médias.

Pedulla en colère contre certains de ses confrères

« La Juventus a eu le talent et la chance de prendre Kolo Muani , et pourtant il y a des "artistes" qui pinaillent sur l'opération. Scandaleux si vous ne le prenez pas (…) Ils devraient penser à vendre les journaux qu'ils ne peuvent plus le faire : à mon époque, en dessous de 300 000 exemplaires, il y avait un couvre-feu et la menace d'un état de crise. Maintenant, ils arrivent à 30 000, quand ils y arrivent, et ils se consacrent à moraliser le fonctionnement du marché » a confié Pedulla dans son édito publié dans Sportitalia.

« Aujourd'hui, ils sont devenus fous»

Selon Pedulla, ceux qui critiquent la Juventus pour cette opération Kolo Muani ont la mémoire courte. « Ils auraient pu faire la morale, s'ils avaient daigné le faire au cours des trois années précédentes : au lieu de cela, ils se sont tus, on ne sait pourquoi. Nous aimerions vous parler de Pogba, Paredes, Di Maria, Vlahovic, Chiesa et des salaires millionnaires distribués ici et là, 14 millions bruts par tête (dans certains cas même plus). Quand le renouvellement millionnaire d'Alex Sandro a été déclenché, lié à des apparitions (inutiles), pas un mot ou une demi-réflexion. En effet, des applaudissements (…) Aujourd'hui, ils sont devenus fous au bout de dix minutes en disant que l'opération Kolo Muani n'est pas bonne parce que c'est un bain de sang, nos fantastiques experts économiques ont prêté main forte au journalisme sportif » a-t-il déclaré.