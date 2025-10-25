PSG - Transfert de Chevalier : Son prochain défi est annoncé !

Le PSG a déboursé pas moins de 40M€ cet été pour faire venir Lucas Chevalier en provenance du LOSC, et le gardien français de 23 ans a alterné le bon et le moins bon depuis son arrivée au club. Jérôme Alonzo, convaincu des grandes qualités de Chevalier, en attend d'ailleurs davantage et lui annonce son prochain défi : s'imposer comme le nouveau patron du PSG.
Recruté en provenance du LOSC pour 40M€ cet été pour remplacer Gianluigi Donnarumma, Lucas Chevalier (23 ans) peine pour l'instant à faire l'unanimité au PSG avec quelques erreurs notables dans des matchs importants. Mais Jérôme Alonzo, qui a lui aussi été gardien du PSG au début des années 2000, lui apporte son soutien dans les colonnes du Parisien.
« Un héritage très lourd à porter »
« Cet exil sur une autre planète se double d’un héritage très lourd à porter. Lucas prend la succession de l’actuel meilleur gardien du monde, qui est aussi celui qui a amené sa première C1 à Paris. Alors si on veut être juste dans la façon de dresser un premier bilan, on ne peut pas décorréler les performances de Lucas du contexte parisien. Le mec arrive et doit faire au moins aussi bien que son prédécesseur sur sa ligne et apporter un truc en plus dans le jeu. Bonne chance ! », constate l'ancien gardien du PSG sur Lucas Chevalier, et il attend désormais que le gardien tricolore s'impose comme le nouveau patron.
« Voilà son prochain défi, devenir le patron ! »
« Pour l’heure, le compte n’y est pas. Mais on a laissé tellement de temps à des truffes absolues, qu’on ne peut pas agir différemment avec quelqu’un du talent de Lucas Chevalier. C’est le futur grand gardien français, sans aucun doute. Mais pour l’instant, il n’est pas encore aussi fort que Gigio, Maignan, Neuer ou Courtois. Il faut lui laisser du temps. Il est exactement dans la même position que Donnarumma quand il a succédé à Navas. Il lui faudra certainement quelques gros matchs de gardien pour retrouver ce côté dominant. Je veux le voir tout dégommer dans sa surface comme il le faisait à Lille, le torse bombé, les pecs en avant. Voilà son prochain défi, devenir le patron ! », insiste Alonzo. Le message est passé...