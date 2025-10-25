PSG - Transfert de Chevalier : Son prochain défi est annoncé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG a déboursé pas moins de 40M€ cet été pour faire venir Lucas Chevalier en provenance du LOSC, et le gardien français de 23 ans a alterné le bon et le moins bon depuis son arrivée au club. Jérôme Alonzo, convaincu des grandes qualités de Chevalier, en attend d'ailleurs davantage et lui annonce son prochain défi : s'imposer comme le nouveau patron du PSG.

Recruté en provenance du LOSC pour 40M€ cet été pour remplacer Gianluigi Donnarumma, Lucas Chevalier (23 ans) peine pour l'instant à faire l'unanimité au PSG avec quelques erreurs notables dans des matchs importants. Mais Jérôme Alonzo, qui a lui aussi été gardien du PSG au début des années 2000, lui apporte son soutien dans les colonnes du Parisien.

« Un héritage très lourd à porter » « Cet exil sur une autre planète se double d’un héritage très lourd à porter. Lucas prend la succession de l’actuel meilleur gardien du monde, qui est aussi celui qui a amené sa première C1 à Paris. Alors si on veut être juste dans la façon de dresser un premier bilan, on ne peut pas décorréler les performances de Lucas du contexte parisien. Le mec arrive et doit faire au moins aussi bien que son prédécesseur sur sa ligne et apporter un truc en plus dans le jeu. Bonne chance ! », constate l'ancien gardien du PSG sur Lucas Chevalier, et il attend désormais que le gardien tricolore s'impose comme le nouveau patron.