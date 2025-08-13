PSG - Tottenham : L'énorme bagarre qui va impliquer Luis Enrique !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG et Tottenham s’affrontent ce mercredi soir en Supercoupe d’Europe, un choc entre deux styles de jeu bien distincts. Luis Enrique et Thomas Frank se rencontrent pour la première fois dans un match officiel, chacun avec une philosophie claire. Mais en ce début de saison, reste à savoir quelle approche prendra le dessus sur le terrain.

La Supercoupe d’Europe 2025 oppose ce mercredi soir le PSG, vainqueur de la Ligue des champions, à Tottenham, lauréat de la Ligue Europa. La rencontre, disputée à Udine, marque non seulement un nouveau duel franco-anglais sur la scène européenne, mais aussi l’affrontement entre deux entraîneurs aux méthodes affirmées.

Opposition de style Luis Enrique a conservé la ligne directrice mise en place depuis son arrivée : jeu de possession, pressing haut, transitions rapides et grande intensité dans les courses. En face, Thomas Frank, fraîchement nommé à la tête des Spurs, s’appuie sur une identité héritée de son passage réussi à Brentford : densité défensive, transitions éclairs, verticalité maximale et jeu direct.