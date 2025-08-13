PSG - Tottenham : L'énorme bagarre qui va impliquer Luis Enrique !

Le PSG et Tottenham s’affrontent ce mercredi soir en Supercoupe d’Europe, un choc entre deux styles de jeu bien distincts. Luis Enrique et Thomas Frank se rencontrent pour la première fois dans un match officiel, chacun avec une philosophie claire. Mais en ce début de saison, reste à savoir quelle approche prendra le dessus sur le terrain.
La Supercoupe d’Europe 2025 oppose ce mercredi soir le PSG, vainqueur de la Ligue des champions, à Tottenham, lauréat de la Ligue Europa. La rencontre, disputée à Udine, marque non seulement un nouveau duel franco-anglais sur la scène européenne, mais aussi l’affrontement entre deux entraîneurs aux méthodes affirmées.
Opposition de style
Luis Enrique a conservé la ligne directrice mise en place depuis son arrivée : jeu de possession, pressing haut, transitions rapides et grande intensité dans les courses. En face, Thomas Frank, fraîchement nommé à la tête des Spurs, s’appuie sur une identité héritée de son passage réussi à Brentford : densité défensive, transitions éclairs, verticalité maximale et jeu direct.
L'analyse de Vincent Duluc
Interrogé avant le match, Vincent Duluc a analysé les différences entre les deux approches, tout en soulignant la difficulté d’appliquer pleinement ces principes si tôt dans la saison. « Vous avez plutôt bien résumé les deux philosophies des entraîneurs, mais la question consiste à savoir dans quelle mesure elles peuvent s’appliquer aussi tôt dans la saison. Thomas Frank a eu six matchs amicaux pour faire passer ses principes, et je pense qu’on retrouvera des choses vues à Brentford, de la densité, une capacité à se projeter très vite et en nombre » a confié le journaliste de L'Equipe. Mais Duluc n’oublie pas que le PSG conserve des automatismes précieux, malgré la trêve estivale. « De même, le PSG n’a sans doute pas tout perdu de ses repères. Mais l’essence du jeu parisien reste l’intensité, le pressing, le mouvement, et il n’est pas certain que les jambes suivent dès ce soir » a-t-il déclaré lors d'un live chat.