PSG : Thierry Henry répond à Mbappé pour son grand rêve

Star du football français, Kylian Mbappé s'est porté candidat pour participer aux Jeux Olympiques de Paris en 2024 cet été. Mais dans ce dossier, le dernier mot appartient à Thierry Henry bien évidemment, mais aussi à son club. Mais le problème étant que nul ne connaît l'identité de sa prochaine équipe.

Les Jeux olympiques de Paris pourraient vite devenir un objectif pour Kylian Mbappé. A condition que le joueur du PSG obtienne sa convocation, ce qui n'est pas gagné. Car l'international français va devoir obtenir l'autorisation de son club pour participer au tournoi, qui ne figure pas dans le calendrier de la FIFA. Lors d'un entretien accordé à Envoyé Spécial ce jeudi, Mbappé a réaffirmé son objectif, tout en indiquant qu'il se pliera à la décision de sa prochaine équipe.

Mbappé condamné à faire le ménage https://t.co/sZFQ7pvZtu pic.twitter.com/cmqPzH4fRx — le10sport (@le10sport) January 19, 2024

Mbappé veut participer aux Jeux Olympiques de 2024

« J e suis arrivé à un stade de ma vie et de ma carrière où je ne veux plus forcer les choses. Si on me laisse les faire, j’irais avec grand plaisir mais si ce n’est pas possible, je comprendrais. Pour tout sportif, les JO ont une place spéciale et je souhaitais déjà aller à Tokyo car je veux tout gagner et inscrire mon nom dans l’histoire de l’équipe de France comme celui d’un joueur qui a compté » a confié Mbappé.

« Je ne sais pas où il va se retrouver »