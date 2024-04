PSG : «Ta mère la p***», il dégoupille en plein match

Pierrick Levallet

Le PSG avait besoin de s'imposer par deux buts d'écart ce mardi contre le FC Barcelone pour se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des champions. Le club de la capitale a réussi l'exploit, mais il faut dire que le carton rouge reçu par Ronald Araujo a bien aidé les Parisiens. Cela a notamment eu le don de faire dégoupiller Xavi sur sa ligne de touche.

Ce mardi soir, presque tout a tourné en faveur du PSG contre le FC Barcelone. Le club de la capitale devait s’imposer par deux buts d’écart pour se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des champions. Et il faut dire que le carton rouge écopé par Ronald Araujo reçu peu avant la demi-heure de jeu a pas mal aidé les joueurs de Luis Enrique.

Le FC Barcelone écoeuré par l'arbitrage contre le PSG

Le défenseur central uruguayen s’est rendu coupable d’une faute sur Bradley Barcola anéantissant une occasion claire de but. Istvan Kovacs, l’arbitre de la rencontre, a alors décidé de l’expulser. D’autres décisions arbitrales ont fini par faire dégoupiller Xavi depuis sa ligne de touche.

Xavi a insulté le corps arbitral